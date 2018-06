Zahajovací koncert

RICHARD STRAUSS Čtyři poslední písně

GUSTAV MAHLER Symfonie č. 1 D dur „Titán“

Lise LINDSTROM | soprán

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

Pietari INKINEN | dirigent

Utíká to jako voda! Už je tu 84. sezóna, čtvrtá sezóna s šéfdirigentem Pietari Inkinenem. Navíc ve významném roce 2018, kdy si připomínáme 100 let české státnosti. I proto dáme prostor skladatelům, kteří utvářeli kulturní prostor První republiky. Mezi ně patří i Josef Bohuslav Foerster, poutník Evropou, který se v roce 1918 vrátil zpět do otčiny. Jeho Slavnostní předehra není v blízkosti Mahlerova Titána náhodou. Oba skladatele pojilo přátelství a respekt vůči práci toho druhého. To se plně týká také Pietariho a americké sopranistky Lisy Lindstrom, která se Straussovou hudbou dobývá Vídeň, Hamburk, Madrid a s níž si na úvod sezóny notujme píseň Září z jeho Posledních písní.

Záštitu nad koncertem převzalo velvyslanectví Finské republiky v České republice.

konec koncertu ve 21.30 hod.

koncert s přestávkou