The Best Of Mozart & Strauss

WOLFGANG AMADEUS MOZART A LITTLE NIGHT MUSIC, KV 525 DON GIOVANNI – Giovanni and Zerlina's duet – „La ci darem la mano“ PANTOMIMA – Contrtanze Nr. 1, 3 MAGIC FLUTE – Pamina's aria „Ach, ich fühl's, es ist verschwunden“ LE NOZZLE DI FIGARO – Figaro's aria „Bravo signor padrone!… Se vuol ballare“ EXULTATE JUBILATE – Alleluje, KV 165 LE NOZZLE DI FIGARO – Figaro and Susanna's duet „Cinque, dieci, venti… Se a caso madama“ JOHANN STRAUSS 8. EMPEROR WALTZ op. 437 9. THE BAT – Adela's aria „Mein Herr Marquis“ 10. TRITSCH TRASCH POLKA op. 21 11. VIENNA BLOOD – Countess and Count's duet „Wiener Blut“ 12. PIZZICATO POLKA – op. 449 13. UNDER THUNDER LIGHTNING op. 324 14. THE GIPSY BARON – Kálmán Szupán's aria „Ja, das schreiben und das lesen“ 15. AT THE BEAUTIFUL BLUE DANUBE WALTZ op. 314 16. RADETZKY MARCH op. 228 Duration of concert is 70 minutes. Dvořák Symphony Orchestra Prague

Anna Dolejší – soprano

Daniel Klánský – bas

Roman Šolc – balet

Ida Fišerová – balet

Martin Peschík – conductor

