W.A.Mozart – Flute concerto No.1 G major

L.van Beethoven – Piano concerto No.2 H flat major

A,Vivaldi – The Four Seasons

South Czech Philharmony, Jiří Petrdlík – conductor

Tae Seunghee – flute, She Tiansu – piano, Iva Miletič – violin

Koncert ve Smetanově síni Obecního domu v Praze.