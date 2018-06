FRANZ SCHUBERT Fantazie f moll D. 940

JOHANNES BRAHMS Valčíky op. 39

MAURICE RAVEL La valse

SERGEJ RACHMANINOV Suita č. 1 op. 5

Vladimir & Vovka ASHKENAZY | klavíry

Stačí přečíst to jméno! Vladimir Ashkenazy. Co k tomu dodat? Legenda legend. Živoucí paměť klavírní hry a tvorby. Žák Lva Oborina. Vítěz všech soutěží. Rodák z Nižního Novgorodu, usazen ve Švýcarsku, ovšem s islandským občanstvím, jež má díky své ženě Thorunn Jóhannsdóttir. Majitel pěti Grammy, otec pěti dětí. Nejstarší z nich se jmenuje Vladimir Stefan, ale říká se mu Vovka. Je rovněž špičkovým klavíristou. Na začátku května 2019 přijede do Prahy spolu se svým otcem, aby na dva klavíry uzavřeli cyklus Světová klavírní tvorba v sezóně 2018/2019. Ale především aby předvedli hru, pro kterou ty dva klavíry byly zrozeny.

konec koncertu ve 21.15 hod.

koncert s přestávkou