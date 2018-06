JOHANN SEBASTIAN BACH Partity (výběr)

Angela HEWITT | klavír

V Kanadě musí být něco bachovského! Možná klid jezera Ontario. Vždyť nejvýznamnější bachovský klavírista Glenn Gould a jeho důstojná pokračovatelka Angela Hewitt se narodili kousek od sebe. Gould v Torontu, Hewitt v Ottawě. Naposledy, to bylo v březnu 2016, se dcera katedrálního varhaníka věnovala v rámci Světové klavírní tvorby Goldbergovským variacím. Provedení to bylo dechberoucí. Prosinec roku 2018 bude patřit opět Johannu Sebastianovi, ale kusům unikátnějším. Totiž výběru z partit, čímž Angela – a my s ní – bude vzpomínat na svou vynikající nahrávku z roku 1997 pro label Hyperion. Usebraný čas adventní lze těžko naplnit příhodnější hudbou.

Záštitu nad koncertem převzala J. E. Barbara C. Richardson, velvyslankyně Kanady v České republice.

konec koncertu ve 21.15 hod.

koncert s přestávkou