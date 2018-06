Prázdniny ve Fénixu - Praha

Nezapomenutelná párty s MATTELEM pro holky a kluky!

7 dní zábavy (25. 6. - 1. 7.) a v pátek 29. 6. cukrová vata ZDARMA za vysvědčení a DÁREK za nákup nad 500 Kč!

Pestrý program pro holky a kluky denně od 10 do 18 hodin a v pátek již od 9 do 18 hodin.

SOUTĚŽE

MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ

TOMBOLA O SUPER DÁRKY

300 KS DÁRKŮ PRO DĚTI ZA VYSVĚDČENÍ

CUKROVÁ VATA ZDARMA

Velká herní zóna MATTEL FAMILY - pro holky BARBIE & ENCHANTIMALS a pro kluky HOT WHEELS city & MAŠINKA TOMÁŠ!

PRO MALÉ A VELKÉ HOLKY NEJNOVĚJŠÍ HRAČKY BARBIE:

STĚNA “MŮŽEŠ BÝT KÝM CHCEŠ“ – DĚTI SI VYZKOUŠÍ NEJRŮZNĚJŠÍ POVOLÁNÍ

ZÓNA BARBIE ON THE GO

KINO S BARBIE FILMY

FOTOSTĚNA S MAKETAMI – stěna Barbie s doplňky

BARBIE NÁVRHÁŘSKÁ DÍLNA – NAMALUJ SI VLASTNÍ MODEL

BARBIE ZÓNA „DREAMTOPIA“ – POHÁDKOVÉ KRÁLOVSTVÍ

BARBIE TULIVAKY A POHOVKY PRO HOLČIČKY

HOT WHEELS ZÓNA PRO KLUKY A TATÍNKY:

SPECIÁLNÍ HERNÍ STOLY

NEJVÍCE AUTODRÁH HOT WHEELS NA JEDNOM MÍSTĚ

ANGLIČÁKY NA HRANÍ

PLECHOVÉ SUDY S POTISKEM JAKO DEKORACE

NEJNOVĚJŠÍ MODELY DRAH

HOT WHEELS SPLIT SPEEDER

WORKSHOPY – NAMALUJ A ZKUS POSTAVIT SVOJI SKVĚLOU DRÁHU

TULIVAKY NA ODPOČINEK

Těšíme se na vás!