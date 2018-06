Oživlé obrazy třicetileté války - Praha

Třetí městská část chystá speciální doprovodnou akci „Oživlé obrazy třicetileté války“, která se uskuteční 23. 6. od 14:00 do 20:00 hodin na Vrchu svatého Kříže.

Na jedné straně politická klika prosazující katolicismus, absolutismus a podporovatelé celoevropské moci Habsburků. Na straně druhé zastánci stavovské monarchie, protestantismu a odpůrci Habsburků. To by mohlo být stručné shrnutí největšího válečného konfliktu, který Evropa do té doby neznala. Evropské země dvou křesťanských vyznání - katolického a protestantského, vedly válku nejenom náboženskou, ale především šlo o střet politických zájmů, odlišných životních standardů a kultur.

Ohniskem začínající války se staly České země, kde byl porušen Rudolfův majestát zaručující svobodu vyznání v Českém království. Nikdo nesměl být nucen ke katolickému, či jinému náboženství. Třicetiletá válka začala…

Na náměstí Jiřího z Poděbrad můžete od začátku dubna do konce listopadu navštívit exteriérovou výstavu Po stopách „osmiček“ v Praze 3. Výstava se vztahuje k historickým událostem našich dějin, důležitým výročím a také se můžete dozvědět, jak se tyto události odrazily v historii naší městské části Praha 3. Třicetiletá válka není výjimkou. Část panelové výstavy je věnována letům ohraničujícím průběh tohoto válečného konfliktu, a to letům 1618 a 1648. Jeho stopy vedou i na území Prahy 3, ať už v souvislosti s popravou 27 představitelů stavovského povstání, včetně doktora Jana Jesenského, nebo švédským dobýváním Prahy. Všechny tyto a další zajímavosti si mohou návštěvníci přečíst na již zmíněných výstavních panelech.

K tomuto období nejen našich dějin chystá třetí městská část speciální doprovodnou akci „Oživlé obrazy třicetileté války“, která se uskuteční 23. 6. od 14:00 do 20:00 hodin na Vrchu svatého Kříže.

Zde bude připraven bohatý tematický program pro celou rodinu, který pobaví, ale i poučí. Návštěvníci uvítají možnost prohlédnout si vojenské ležení či ochutnat dobovou kuchyni. „Pro všechny zájemce je pak připravena zábavná vědomostní soutěž, ve které ti nejlepší vyhrají věcné ceny“, doplňuje starosta Mgr. Alexander Bellu. Všichni, kdo na Parukářku přijdou, si také vyzkouší dobová řemesla jako provaznictví, výrobu hraček ze slámy, ruční tisk nebo kovotepectví. Pro milovníky historie bude připravena speciální výstava o třicetileté válce. „Vedle popisu samotného průběhu války, o němž se divák může ve zkratce dočíst mimo jiné i na panelech umístěných v rámci projektu Po stopách osmiček v Praze 3 na náměstí Jiřího z Poděbrad, je tato výstava zajímavá především tím, že se poměrně podrobně věnuje i válečným strategiím, bojovým dovednostem, vývoji fortifikačního stavitelství a podobně. Detailní vystavená zobrazení pocházejí z dobových grafik“, říká k výstavě historik Jan Vlk. Výstavu doplní poutavou přednáškou přední odborník na tuto tématiku PhDr. Pavel Bělina, CSc.

Nouze nebude ani o napínavé a dramatické zážitky. Náplní několika strhujících vystoupení budou ukázky taktiky boje za třicetileté války a představení jednotlivých vojenských jednotek dragounů, mušketýrů, dělostřelců, pikenýrů či rondašírů s jejich specifickou výzbrojí. Tuto část programu obstarají skupiny historického šermu: „Na plánovaných oslavách vystoupí naše Skupina historického šermu Corporal a dále také skupiny Compagnia della Morte, Salva Quardia a Fvobodní Fermíři – Freie Fechter“ upřesňuje Petr Kaisrlík z šermířské skupiny Corporal. Již tak skvělý program završí jedinečný koncert Jamie Marshall & Amplified Acoustic Band.

Celou akcí bude provázet moderátor Petr Jančařík. „Kromě ukázek boje bude možno shlédnout také ukázku historického tance a poslechnout si dobovou hudbu“, uzavírá Alexander Bellu.