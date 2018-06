Letní tai chi

Výsledkem uspěchaného, přesto však sedavého způsobu moderního života je často psychický stres a nedostatek fyzické aktivity. Tisíce lidí praktikujících taoistické tai chi prožili osobní zkušenost, že pohyby v taoistickém tai chi, podobné masážím, mohou být efektivní terapií v celé řadě zdravotních problémů.

Chcete se seznámit se základy 108prvkové sestavy taoistického tai chi? Přijďte v průběhu léta na některou z našich ukázkových hodin, a to každé pondělí od 9.7. do 27. 8. do Parku Letná vždy od 19:30 do 20:30.