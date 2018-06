Znáte opravdu ty nejdůležitější historické mezníky 100 let od vzniku Československa? Dětský muzikál "100 let REBELů" propojuje historická fakta s nejůspěšnějšími českými písněmi, které by měl znát každý správný Čech.

Muzikál,ve kterém opět zpívá, tančí a hraje přes 200 dětí ze ZŠ Vratislavova Vás nejen vzdělá, ale i pobaví. Přijďte si zazpívat spolu s námi nejslavnější melodie z Rebelů, divadla Semafor či Karla Gotta a mnoha dalších. Těšíme se na Vás...Vaše ZŠ Vratislavova