Prague Proms - Praha

V úterý 19. června zahájí slavnostní mše Messa di Gloria 14. ročník mezinárodního hudebního festivalu Prague Proms. V jeho rámci vystoupí oscarový skladatel Ennio Morricone, pianista Chick Corea nebo zpěváci Kurt Elling a Monica Mancini. Přehlídku klasické, jazzové a filmové hudby uzavře 19. července tradiční Hollywoodská noc.

Festival, který pořádá Český národní symfonický orchestr, otevře slavnostní mše Messa Di Gloria, na které zazpívá tenorista Petr Nekoranec, první český frekventant Lindemannova programu v newyorské Metropolitní opeře. K nejočekávanějším koncertům pak patří Musica Assoluta Ennia Moriconeho, který s CNSO spolupracuje devátý rok. "V premiéře u nás 15. července zazní duchovní skladba Stvoření & Babylónská věž nebo hudba z filmů, které Ennio Morricone ještě v Praze nepředstavil," vysvětlil unikátnost večera Jan Hasenöhrl, ředitel festivalu Prague Proms a šéf ČNSO. Ten 26. června zahraje s formací skvělých jazzmanů Former Beginners v Loop Jazz Klubu vybrané lahůdky z filmů jako Buď zdráv umělče, Policajt nebo rošťák, a dalších kultovních titulů.

Americké filmové standardy do Obecního domu přiveze Monica Mancini, která byla za svou tvorbu dvakrát nominována na cenu Grammy a spolupracovala jak s Plácidem Domingem nebo s Quincy Jonesem, tak s Michaelem Jacksonem. Mimo jiné zazpívá skladby svého otce, držitele čtyř Oscarů, Henryho Mancini, včetně Moon River z filmu Snídaně u Tiffanyho.

S Českým národním symfonickým orchestrem během letošního festivalu vystoupí také legendární hudebník Chick Corea, švédský trombonista a dirigent Christian Lindberg nebo rakouský žesťový septet Mnozil Brass.

Festival Prague Proms ČNSO pořádá od roku 2005. Během předchozích 13. ročníků zde vystoupili například sopranistka Anna Netrebko, zpěvačka Natalie Cole, představitelka world music Angélique Kidjo, skladatelé Vladimír Cosma a Danny Elfman, big band Buddyho Riche a další špičkoví hosté.

Předprodej na 14. ročník online na www.pragueproms.cz

Výběr koncertů

19.6.2018, 19.00

Smetanova síň Obecního domu

MESSA DI GLORIA

22. 6. 2018, 19.00

Smetanova síň Obecního domu

CHRISTIAN LINDBERG

26.6. 2018, 21:00

The Loop Jazz Club / Občanská plovárna

Jan Hasenöhrl & Former Beginners | Jazz on Screen

30. 6. 2018, 21.00

The Loop Jazz Club, Divadlo Hybernia

BRUBECK BROTHERS QUARTET

1. 7. 2018, 19.00

Smetanova síň Obecního domu

MONICA MANCINI AT THE MOVIES

7. 7. 2018, 21.00

The Loop Jazz Club, Divadlo Hybernia

KURT ELLING a speciální host Marquis Hill

9. 7. 2018, 19.00

Smetanova síň Obecního domu

MNOZIL BRASS | CIRQUE

11. 7. 2018, 19.00

Smetanova síň Obecního domu

CHICK COREA TRIO s ČNSO

15 7. 2018, 19.00

Smetanova síň Obecního domu

ENNIO MORRICONE

19. 7. 2018, 19.00

Smetanova síň Obecního domu

HOLLYWOOD NIGHT | VOL. 21