Festival Nultý bod

Kulaté narozeniny letos oslaví Mezinárodní festival fyzického a tanečního divadla Nultý bod, který již deset let do Prahy přiváží to nejzajímavější ze současné zahraniční tvorby. Festival se uskuteční od 16. do 21. července v prostorách Divadla v Celetné, v Národní galerii a ve Werichově vile.

Představí se také italsko-anglická dvojice Igor and Moreno, multimediální projekt Soni Ferienčíkové, Márie Júdové a Alexandry Timpau nazvaný Everywhen, rapový muzikál Miřenky Čechové a Martina Tvrdého Miss Amerika, špaňelský loutkář a performer David Espinosa či Spitfire Company. Celý festival zahájí se svým představením Pour kanadská tanečnice a choreografka Daina Ashbee. Také letos se mohou návštěvníci festivalu těšit na již každoroční edukativní workshopový týden Performing Arts for the Future, který je otevřen profesionálům i studentům všech uměleckých oborů. Novinkou pak letos bude hudební program v zahradě Werichovy vily pod taktovkou DJky, aktivistky a rozhlasové reportérky Mary C.