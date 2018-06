Festival jógy - Centrum Černý Most Praha

23. června potěšíme všechny její fanoušky. V rámci mezinárodního týdne jógy uspořádáme festival zaměřený výhradně na tento druh cvičení. Program, který je zcela zdarma, se ponese přes celé dopoledne a provede jím zakladatelka Nadačního fondu Yoga Help Petra Špindlerová. Pod vedením odborníků si budete moci vyzkoušet meditace, Vinyása jógu, hormonální jógu nebo speciální techniku tvoření mandal. Příležitost k protažení dostanou v rámci akce i děti, a to s bohatým doprovodným programem, rodiče tak získají prostor, užít si nerušeně lekcí pro dospělé.

Podrobný program festivalu jógy 23. 6. 2018:

9:00 – 9:30 Zimní zahrada – ranní meditace s Irenou Štětinovou; dětský svět Maxíkov; počet míst omezen; vstup zdarma; pouze pro členy věrnostního programu Centra Černý Most

9:45 – 11:00 Vinyása jóga – lekce speciálního druhu jógy s Petrou Špindlerovou; Central Plaza; vstup zdarma

9:45 – 11:00 Jóga pro děti s Jitkou Janešovou + doprovodným program; záliv u multikina CineStar; vstup zdarma

11:15 – 12:30 Workshop mandal Art by Tyna; prostory u DM drogerie; vstup zdarma

11:15 – 12:30 Jóga s hormonálními prvky pro ženy pod vedením Jitky Janešové; záliv u multikina CineStar; počet míst omezen; vstup zdarma; pouze pro členy věrnostního programu Centra Černý Most