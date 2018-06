Tajemství skateboardingu v Barmě

Návštěvníci Open Air Festivalu Arena 2018 mají 15. června unikátní možnost seznámit se s projektem českých nadšenců a „pašeráků“, kteří skrze iniciativu Czech on Board with Myanmar „pašují“ boty a skejty do Barmy na podporu místní skejtové scény. Akci podpoří i výtvarníci svými díly.

Barma byla donedávna jednou z nejhorších diktatur světa. Po roce 2011 se začala otevírat světu a novinkou se v Barmě stal i skateboarding. Češi ho pomáhají už 3. rokem rozvíjet. Skupina dobrovolníků dováží do země v krosnách darované starší i nové skateboardy, boty, brusle či peníze na stavbu a údržbu míst na ježdění.

Jedním z hlavních bodů programu je film Vladimíra Turnera s názvem O skejtech v Barmě, který autenticky zachycuje atmosféru místní skejtové scény a ukazuje pozoruhodně odvedenou práci ze strany českých nadšenců.

Dále se představí instrumentální kytarový projekt Jakuba Šimanského, který razí ojedinělý styl „americké primitivní kytary“. Magické ponoření do kovově cinkavého vybrnkávaného zvuku, malování bezeslovných příběhů prostřednictvím spletitě výbušných kompozic. Vedle kytarového koncertu, vystoupí české papričky - streetfunková skupina AMIGOOS. Jejich texty jsou plné česky rapovaných skladeb, nadsázky a humoru.

Celou akci doprovodí výstava fotek Radostná nejistota fotografa Jiřího Pasze, která vznikla pro Amnesty International a dokumentuje rychlé změny v zemi, která se teprve nedávno otevřela světu a snaží se zavést demokracii. Na Lodi Tajemství bratří Formanů bude také k ochutnání exotická tradiční barmská kuchyně. Kromě toho návštěvníci mohou přispět darováním výše zmíněných potřebných věcí, jako jsou skateboardy, boty, či brusle.