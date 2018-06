Transglobal Underground a Natacha Atlas v Praze

Je jen málo britských kapel s takovým vlivem a tak komplexním odkazem jako Transglobal Underground. Ti se po letech dali opět dohromady a vyrazí na turné, při kterém zahrají skladby ze svého rozměrného back katalogu v podání původních členů kapely včetně Natachy Atlas. Do Prahy přijedou Transglobal Underground s Natachou Atlas 9.října, kdy vystoupí na podiu Lucerna Music Baru.

Jak bychom vlastně mohli Transglobal Underground definovat? Už 25 let je to DJ/hudební parta, jedni ze zakladatelů globální fúze, neúnavná skupina proslavená svými úžasnými koncerty, návštěvníci folkových festivalů, techno soundsystém, popová kapela, klubová noc, produkční tým hitu Středního východu, improvizovaná studijní kapela indické klasické hudby, albánská dechovka, duo - nebo jich bylo osm?, seminář a mnoho dalších věcí, na které si pamětníci jen těžko vzpomínají.



Začalo to všechno spojením hudebníků, zpěváků, DJů, autorů a fanatiků samplů, kteří se pohybovali v nacpaných kancelářích západolondýnského vydavatelství Nation Records. Primitivní počítače jely naplno, analogové synťáky držely pohromadě jen silou vůle a šroubováků, gramce a kazety vařily klubové grooves, dub, bhangru, rock, digitální hardcore a orientální melodie, spoléhalo se na inspiraci a obrovskou víru ve vytvoření něčeho nového.