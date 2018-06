Pouya - Praha

„Pouyova neurvalá tvorba je punk v tom nejlepším slova smyslu. Ze začátku kariéry rapperovi hodně pomohl i YouTube, kam nahrával se svým parťákem Fat Nickem dnes už zaniklou sérii Nick and Pouya Show. Přesně takhle by měl pravý hip hop znít – jako mladé hnutí, které nečeká na to, až si ho někdo koupí.“ napsal o jednom z prvních soundcloudových rapperů server Noisey. Kvůli úzkostem Pouya opustil školu a vrhl se plně se svým přítelem na rapovou dráhu. Z jeho prvního velkého hitu Get Buck se stal trhák s více jak patnácti miliony streamy, na který hned navázal sérií mixtapů.

V rámci série sound vystoupí Pouya 7. října v Praze, kde svým cadillacem převálcuje Roxy.