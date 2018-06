Studio BUBEC pořádá druhý ročník letního festivalu vizuálního umění pod širým nebem m3 / Umění v prostoru. Přehlídka letos nese titul „Vice Versa: Our Earth is their Moon, our Moon is their Earth“ a vzniká pod vedením vídeňské kurátorské platformy Significant Other (Laura Amann & Jen Kratochvil). Umělci se zaměří na centrum Prahy a obzvlášť na množství lokalit a objektů, které zde mnohdy zůstávají bez povšimnutí, byť na exponovaných místech.

Skupina umělců z ČR i zahraničí vytváří pro festival zcela nová konceptuální díla s využitím postupů, které přesahují tradiční sochařství a zahrnují performanci, pohyblivé obrazy, fotografii či instalaci. Hlavními tématy jsou inkluze a exkluze, gentrifikace, vizuální smog či turismus, a tedy v kontextu centra Prahy i životní podmínky místních obyvatel.

Festival pořádá Studio BUBEC pod vedením uměleckého ředitele Čestmíra Sušky a ve spolupráci s Galerií hl. m. Prahy, Akademií výtvarných umění, Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze a Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Generálním partnerem letošního ročníku je Kunsthalle Praha.

Vystavující umělci 2018: Hynek Alt (*1976, CZ), Matyáš Chochola (*1986, CZ), Jasmina Cibic (*1979, SL), Viktor Dedek (*1993, CZ), Deniz Eroglu (*1981, DK), Feld72 (AT), Liam Gillick (*1964, UK), Anna Hulačová (*1984, CZ), Christian Jankowski (*1968, DE), Barbara Kapusta (*1983, AT), David Maljković (*1973, HR), Christoph Meier (*1980, AT), Ute Müller (*1978, AT), Antonis Pittas (*1973, GR), Boris Ondreička (*1969, SK), Lisa Reitmeier (*1984, DE), Oscar Santillan (*1980, EC), Sofie Thorsen (*1971, DK).