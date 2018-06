Za dveřmi 2018

Na 40 divadelních a hudebních představení, performance, loutkoviště, kabinet kuriozit, workshopy, program pro děti, tančírna... Artisté ze všech koutů Evropy a to nejzajímavější z Čech. Pražský festival pouličního divadla Za dveřmi přiveze do Prahy už podesáté lákavou divadelní podívanou a pozve vás na to nejlepší z klauniády, pouličního divadla a nového cirkusu. Od pondělí 16. do čtvrtka 19. července se potkáte s akrobaty, tanečníky i hudebníky. Vstup na festival je zdarma.

Umělci ze Španělska, Portugalska, Itálie, Německa, Anglie, Polska či Ruska v doprovodu těch nejtalentovanějších domácích performerů. Tak bude vypadat jubilejní 10. ročník festivalu Za dveřmi, který oživí Výstaviště Praha Holešovice na čtyři dny pouličním divadlem. „Do letní metropole přivezeme to nejlepší, co nás na mezinárodních přehlídkách a festivalech v Čechách poslední dobou oslovilo. Těšit se můžete na nové tváře, ale i jména, která se v minulých letech na festivalu objevila. Letošním jubilejním desátým ročníkem chceme vzdát hold pouličnímu umění,“ zve na festival Michaela Holbíková, organizátorka festivalu.

Festival Za dveřmi zahájí španělský soubor Kamchàtka stejnojmenným představením v centru Prahy. Intenzivní, silné a současné pouliční divadlo, které reflektuje dění kolem nás a stává se zrcadlem našeho chování vůči sobě, jiným i cizincům. „Čekejte velkou dávku improvizace a spontaneity a následujte herce, kteří vás provedou z centra města až k hlavnímu festivalovému dění – na Výstaviště Praha Holešovice, kde bude festival po celé čtyři dny probíhat,“ říká k zahajovacímu představení Michaela Holbíková.

O nezapomenutelnou letní divadelní podívanou se postarají desítky souborů. Z Německa přijede Cabinet Fatalia, který zaparkuje svůj vehikl nevšedních kuriozit na celou dobu festivalu, a berlínský humorista, klaun a žonglér DJuggledy. Z Anglie dorazí Ben Zuddhist a jeho performance bude plná magie, hudby a akrobatických kousků, se kterými mu pomůžou pes, mýval i létající osel. Portugalsko zastoupí Enano, který se svými představeními projel už více než 40 zemí světa. Po roce se do Prahy vrátí i Španěl Adrian Schvarzstein, kterého diváci znají jako Zeleného mužíka, jenž loni způsobil poprask v Rudolfinu i na Výstavišti. I tentokrát se můžete těšit na dávku korektně nekorektního humoru!

Festival už tradičně představí tvorbu těch nejlepších místních umělců. Chybět proto nemůže žonglérské duo Bratři v tricku, které vás společně s Holektivem zavede na myslivecký hon a následné hody plné novocirkusových disciplín. Bratry v tricku doplní Cink Cink Cirk, Teatr Novogo Fronta či V.O.S.A. Theatre, kteří mimo jiné prezentovali Českou republiku na EXPO2010 v Šanghaji či 2016 v turecké Antalyi. Část programu bude věnována také dětem. Kromě odpoledních představení se budou moct na festivalu zúčastnit celé řady workshopů. Vyrobí si loutky, naučí se chodit na chůdách, nebude chybět ani Loutkoviště – originální konstrukce loutkových divadýlek, kde si každý může vyzkoušet, jaké to je hrát loutkové divadlo.

K příležitosti jubilejního 10. ročníku připravil festival mimořádný workshop MIGRAR pod vedením legendárního divadelního spolku Kamchàtka - Adriana Schvarzsteina a Cristiny Aguirre. „Hledáme příznivce divadla, zvídavé lidi, nadšence. Nehledáme jen profesionály, ale i zájemce o pouliční divadlo. Chodíte na festival jako diváci? Zkuste si ho i z druhé strany! V rámci oslav 10 let festivalu máte možnost stát se performerem i Vy,“ zve na workshop Michaela Holbíková. Workshop bude probíhat od 17. do 19. 7. vždy od 11.00 do 17.00 hodin, veřejná prezentace z workshopu proběhne 19.7. od 18.00 na Výstavišti Praha Holešovice, cena workshopu je 450 Kč pro studenty a 550 Kč pro dospělé.

Festival se bude konat každý den od 14.30 hodin kromě pondělního zahájení, které začne v 16.00 hodin. V průběhu celého festivalu si můžete odpočinout na obří lavičce či dát si osvěžující drinky v šapitó. Vstup na veškerý program vyjma workshopu Kamchàtka je zdarma. Více informací najdete na www.zadvermi.cz.