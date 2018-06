Goo Goo Dolls - Lucerna Music Bar Praha

Goo Goo Dolls zahrají v České republice poprvé, a to 12. srpna v pražském Lucerna Music Baru

Americká kapela Goo Goo Dolls, kterou nejvíce proslavila skladba Iris z filmu Město andělů a která patřila v 90. letech k nejpopulárnějším alternativně rockovým formacím, vystoupí poprvé v České republice - 12. srpna v pražském Lucerna Music Baru.

Goo Goo Dolls založili v roce 1985 v Buffalu kytarista a zpěvák Johnny Rzeznik, baskytarista Robby Takac a bubeník George Tutuska. Trio původně začalo hrát pod jménem the Sex Maggots nejrůznější cover verze, ale brzy začali skládat vlastní písně. Punkovým melodickým zvukem připomínali kapelu The Replacements. O dva roky později na labelu Metal Blade vydali své eponymní debutové album, v roce 1989 pak desku Jed, v roce 1990 Hold Me Up a 1993 Superstar Car Wash.