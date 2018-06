Zcela zaplněná hala Královka, pulzující nadšením a touhou. Elektrizující atmosféra, valící se ve vlnách sborových chorálů. Vstřícní a ochotní pořadatelé, skvělí čeští hráči s parádními výkony. „Opravdu se to děje? Není to jen sen?“ ptal se v únoru sám sebe Michael van Gerwen. Světová jednička se 30. listopadu letošního roku vrátí do Prahy, aby se o tom znovu přesvědčila!!!

Pamatujete? Exhibice Rebel Prague Darts Masters 2018 byla splněným snem mnoha tuzemských fanoušků šipkového sportu. O akci, která se mimořádně vydařila, se mluvilo dlouho před i po jejím skončení. A zřejmě se v Praze líbilo i hvězdám PDC. Nejlepší hráč současné éry profesionálních šipek Michael van Gerwen i sympatický bavič a moderátor Wayne Mardle se vracejí na místo činu do haly Královka v Praze.

Nově s nimi přicestují také skot Peter Wright a holandský expres Vincent van der Voort. Především výstřední chlapík s přezdívkou „Snakebite“ bude velkým lákadlem pro fanoušky. Barevné extravagantní oblečení a punkerské číro na hlavě, stejně jako originální nástup na pódium z něj dělají výjimečného hráče. Ale Peter Wright je zároveň také světovou dvojkou a mužem, který neskrývá své emoce, což opakovaně dokázal před TV kamerami. Jeho plánovaný útok na první pozici žebříčku Order of Merit se mu ale zatím nedaří, neboť holandská superstar van Gerwen je v letošní sezóně opět příliš dominantní.