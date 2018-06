Zemědělský den - Národní zemědělské muzeum Praha

Zemědělství je tu odpradávna. Bez zemědělství by nebyl člověk živ, neměl by co jíst, nemohl by se šatit a neměl by kde bydlet.

Národní zemědělské muzeum proto ve spolupráci se Zemědělským svazem ČR v rámci projektu Zemědělství žije! připravilo na 8. červen speciální program, který provede návštěvníky jednotlivými zemědělskými obory a představí zemědělství a jeho podoby v dobách minulých i v aktuální současnosti.

Hlavní osou celého programu bude speciální naučná stezka pro malé i velké, při níž formou her a poznávacích soutěží zabloudíte do tajů chovu jednotlivých druhů hospodářských zvířat, rostlinné výroby, ale i potravinářství či mechanizace. Poznáte mnoho plemen skotu, zjistíte, čím se živí krávy či prasata, jaká vejce snáší drůbež, jaké v dnešní době pěstujeme plodiny a z čeho se vyrábí potraviny.

Naučná stezka se čtrnácti stanovišti bude připravena pro školy od 9 hodin, pro veřejnost pak od 13 hodin.

Pro všechny návštěvníky je připraven malý dárek.