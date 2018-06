ABBA revival

2×45 minut, 8 hudebníků na pódiu, live koncert, česká skupina ABBACZ



Česká skupina ABBACZ z Prahy vám přiveze show a energii! Zakládá si na perfektním provedení hudby a na dokonalém nastudování jednotlivých partů, zvuků a aranží. Devizou kapely je především 100% živé hraní, bez jakýchkoliv podtáček či základů a energická show podpořená nesmrtelnými hity skupiny ABBA. ABBACZ znamená drive, tah a pohyb na pódiu. Dokonalá show je podtržena nejen originálními kostýmy, ale také tanečními choreografiemi, skupina s úspěchem vystupuje nejen v ČR, ale i v Německu a ve Skandinávii.

VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHO CO ABBA NABÍZÍ:

WATERLOO – ROCK ME – MONEY MONEY MONEY – CHIQUITITA – RING RING – ONE MAN ONE WOMAN – FERNANDO – TAKE A CHANCE S.O.S. – LAY ALL YOUR LOVE ON ME – MAMMA MIA – VOULEZ-VOUS – ONE OF US – HONEY HONEY – DANCING QUEEN – ON AND ON AND ON – I´VE BEEN WAITING FOR YOU – THE WINNER TAKES AT ALL – SUPER TROUPER – DOES YOUR MATHER KNOW – GIMME GIMME GIMME – THANK YOU FOR THE MUSIC