Radotínská neckyáda - Praha

Radotínská radnice a místní vodácký oddíl zvou všechny plavce se smyslem pro recesi na jubilejní 10. ročník soutěže ve splavování Berounky na netradičních plavidlech – na Radotínskou neckyádu, která se uskuteční v sobotu 16. června.

Plavení se tradičně může zúčastnit každý, komu nechybí odvaha, patřičná dávka recese a humoru, a dostaví se na start v radotínských Říčních lázních s improvizovaným a amatérsky vyrobeným prostředkem konstruovaným pro splavení řeky Berounky.

Podaří se letos překonat rekord z roku 2014, kdy se soutěže zúčastnilo 18 plavidel? Pusťte se také do stavby své vlastní archy a přijďte se s ní předvést na Berounku! Snad do té doby nevyschne a rozkolébá všechny kocábky, které se dostaví.

Kromě samotné plavby je naplánována i zábava v Říčních lázních Radotín, hrát bude kladenská kapela Ex Post – jak před vyhodnocením plaveb a vyhlášením výsledkům, tak i po něm.

Zahájení toho všeho je naplánováno na jednu hodinu po poledni, kdy začíná prezentace a příprava plavidel. Pak si každá posádka ještě musí urvat své startovní číslo – ze stromů za řekou. (Nebojte se, kajaky budou připraveny.) Ve tři začne start a do pěti by už všechna plavidla měla být v cíli u lávky u kostela. Vyhlášení výsledků je naplánováno na sedmou hodinu večerní. A podnik v Říčních lázních určitě dohlédne na to, aby do té doby nikdo nepadl hlady ani žízní.

Takže – máte už v hlavě své bláznivé vodní postrkovadlo? Vdechněte mu život, neckyáda je za dveřmi.

Budete-li se chtít zúčastnit, zašlete svou přihlášku (nebo, váháte-li, třeba i jen dotaz) na: iveta.krejci@praha16.eu; milan.bouzek@praha16.eu. Pro mimopražské je možné zajistit ubytování v radotínské sportovní hale.