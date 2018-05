Den dětí - Dětský ostrov Praha

Starosta MČ Praha 5 Pavel Richter a 1. zástupce starosty MČ Praha 5 Martin Slabý Vás v pátek 1. 6. 2018 srdečně zvou na Dětský den konaný u příležitosti slavnostního otevření zrekonstruovaného Dětského ostrova.

Slavnostního otevření hřiště na dětském ostrově se zúčastní primátorka hl. města Prahy Adriana Krnáčová.

Co je pro děti v den jejich svátku na Dětském ostrově připraveno?

Od 9:30 do 16:00 se děti do 15 let mohou těšit na :

nové sportoviště

nafukovací hrady

malování na obličej

balonky

kolotoče

prolézačky

pískoviště