My Baby - Futurum Music Bar Praha

Netrvalo dlouho a amsterdamské trio vzalo svět útokem. Jejich bahnité blues a funkový šamanský sound si vás jistojistě podmaní a přinutí vás tančit do rána. Své třetí album Prehistoric Rhythm vydala tahle trojka tvořená holandskými sourozenci Sheikem (bicí) a Cato van Dyck (zpěv) a novozélandským kytaristou Danielem “daFreez” Johnstonem v roce 2017. V témže roce absolvovali vyprodané klubové turné po Evropě a vystoupili na mnoha světových festivalech. Letos v říjnu vydají My Baby nové album a opět se vydají na evropskou šňůru s názvem My Baby – In The Club Tour 2018, rámci které dorazí i 14. listopadu k nám do Futura.