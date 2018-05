Welshly Arms - Futurum Music Bar Praha

Welshly Arms zabodovali v loňském roce se svým megahitem Legendary, který se usadil i v playlistech řady českých rádií. Do dnešního dne získala píseň zlatou desku v Německu a Švýcarsku, 47 milionů streamů na Spotify a 1,5 milionů Shazams. V listopadu k nám Welshly Arms dorazí v rámci turné k novému albu No Place Is Home, které vychází 25. května.

Welshly Arms se daří splétat odvážný alternativní rock s gospelově bluesovými motivy, jsou z Clevelandu a je jich šest. Na novém albu je celkem třináct písniček, které přímo vyzývají k sborovému doprovodu.

“Za posledních pár let jsme tolik cestovali,” vysvětluje Sam. “Je skvělé vidět tolik nových míst a hrát lidem všude po světě. Zároveň máte ale pocit určité vykořeněnosti a ztracenosti. A to je společné téma všech písní.”

Od roku 2013 Welshly Arms hrají, kde se dá. Na jejich EP z roku 2017 Legendary se objevila titulní a dnes již legendární skladba Legendary.

Před vydáním nového alba si kapela v Clevelandu pronajala dům z devatenáctého století. Tam se No Place Is Home začalo rodit a zvláštní silná atmosféra tohoto místa prodchla první singl Sanctuary.

“No Place Is Home je jakýmsi vyznáním naší lásky hudbě,” říká Jimmy. “Jako kapela jsme udělali velký skok kupředu.”

“Co se týče soundu i témat, je tahle deska velice rozmanitá. “Legendary bylo prvním krokem naší hudební kariéry. A tahle deska ukazuje náš vývoj obecně.”

Vstupenky v prodeji od pátku 25. května.