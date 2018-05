Eric Bellinger je americký zpěvák, skladatel a producent z Los Angeles, Kalifornie.

Bellinger svou tvorbu započal v roce 2010. Podílel se například na Lemme See od Ushera, New Flame od Chris Browna a spolupracoval také s Justinem Bieberem, Tankem či Trey Songz. V roce 2011 získal Grammy v kategorii Best R&B Album za příspěvek k albu F.A.M.E., od výše zmiňovaného Chrise Browna.