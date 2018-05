Axel Rudi Pell / The Unity Chris Bay

Famózní kytarista AXEL RUDI PELL přijíždí do Prahy a Zlína! Jako speciální hosté ho na turné doprovodí The Unity a Chris Bay!

Silný příběh a atmosféra, strhující melodický heavy metal, to vše nabízí legendární kytarista AXEL RUDI PELL se svou kapelou. Nové, již sedmnácté album » KNIGHTS CALL « vydává koncem března. Bude plné strhujícího melodického heavy metalu a rozmanitých tónů za doprovodu perfektního hlasu charismatického zpěváka Johnnyho Gioeli a bubeníka Bobbyho Rondinelli. Představení nového alba se uskuteční 19.října v Praze v Paláci Akropolis a 20. října ve Zlíně v klubu Masters of Rock Café.

Předkapelou tohoto večera bude frontman happy metalových Freedom Call - CHRIS BAY se svým sólovým albem. Dalším speciálním hostem koncertu bude německá partička THE UNITY hrající silný a zvučný hard rock.

Nenechte si tuto show ujít!