Německá formace PRIMAL FEAR vystoupí na podzim v Praze a ve Zlíně!



Německá heavy metalová skupina PRIMAL FEAR, která svým čistým power metalem už oslovila a získala si spousty fanoušků, vydá letos nové album. Nahrávka s názvem »Apocalypse« vyjde 10. srpna u Frontiers Records a neprodleně poté bude následovat velkolepé turné "Apocalypse over Europe", které odstartuje na podzim roku 2018! Zastávka pro Českou republiku proběhne 19. října ve zlínském klubu Masters of Rock Cafe a 24. října v Praze, Nové Chmelnici.



K PRIMAL FEAR se připojí americká heavy metalová skupina Riot V, která se představí s novým albem "Armor of Light", jež vyjde 27. dubna u Nuclear Blast Records.



Nenechte si ujít koncert plný kvalitní heavy metalové muziky. Bude to nářez, tak buďte u toho!