Letní scéna Harfa: S tvojí dcerou ne!

7. ročník divadelní přehlídky Letní scéna Harfa 2018



Příběh dvou docela obyčejných manželských párů způsobí nejprve lehkou zápletku. Postupně však doslova gejzír bláznivých situací a to za přispění dospívající dcery, jejího kluka a ubohého bytaře, který přijde poctivě krást, zamotá se do světa intelektuálů a jen zírá, kam se to připletl.

Antonín Procházka je obdařen talentem pro komediální žánr. Text jeho hry mluví divákům z duše. Je to příběh docela obyčejných manželských párů (bankovní úředník s učitelkou a majitel neprosperující umělecké agentury s knihovnicí), snažících se předejít možné manželské krizi.