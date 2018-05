Letní scéna Harfa: Princové jsou na draka

7. ročník divadelní přehlídky Letní scéna Harfa 2018



Dělání, dělání, všechny smutky zahání ...



Hlupáku, najdu tě, tváříš se nadutě, když lezeš na kutě ...

Kdyby se v komnatách, běhoun jak hrom natáh ...

Statistika nuda je, má však cenné údaje, neklesejme na mysli, ona nám to vyčíslí ...



To vše jsou písničky ze slavné televizní pohádky Princové jsou na draka. Autoři Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř napsali spoustu krásných písní, ale tyto se staly opravdovými hity. A tak se příběh smutné princezny Lenky a krále, který si neumí poradit ani s kralováním ani s drakem, stal stálicí televizní zábavy. A v roce 2015 – 35 let od televizní premiéry – jsme jej převedli i na divadelní prkna.

Úsměvné vyprávění o tom, že dělání opravdu všechny smutky zahání, a to nejen pohádkovým princeznám, nebude ve všem na divadle kopírovat svou televizní předlohu, ale rozhodně se bude jednat o zábavný originální a veselý pohádkový muzikál.

Malí i velcí diváci se s námi mohou přenést do pohádkově bláznivého světa a s chutí si poslechnou nebo i třeba společně zazpívají známé a přesto neotřelé Svěrákovy a Uhlířovy písničky.