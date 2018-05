Letní scéna Harfa: Liga proti nevěře

7. ročník divadelní přehlídky Letní scéna Harfa 2018



Komedie s detektivní zápletkou, tak by se dala charakterizovat tato divadelní inscenace – žena a její milenec, vracející se manžel, další žena hledající svého manžela. Je to ten původní milenec nebo není? Manžel je prý v koupelně – mrtev! Dá se utéci z třetího patra? Dá se vraždit žehlicím prknem? Vejde se milenka do krbu? A nezbláznili se všichni náhodou...



Slavná komedie Zdeňka Podskalského, ve které kdysi excelovali Vladimír Brodský, Jana Brejchová a Jiřina Jirásková ožívá v nové verzi s Ivo Šmoldasem, Michaelou Kuklovou a Veronikou Architeva v režii Bisera Arichteva (Vyprávěj, První republika).