Letní scéna Harfa: Co vy na to, pane Šmoldasi?

7. ročník divadelní přehlídky Letní scéna Harfa 2018



Večer plný humoru s oblíbeným moderátorem, básníkem a překladatelem Ivo Šmoldasem.

O hudební doprovod se postará Barbora Mottlová & Accoustic.



Ivo Šmoldas

Známý český básník, překladatel, scénárista, kulturní publicista, redaktor, nakladatel a moderátor Ivo Šmoldas se narodil 23. července 1955 v Prostějově.

Studoval češtinu a angličtinu na Filozofické fakultě UK a následně pracoval v nakladatelství Český spisovatel. Zde pracoval jako redaktor nejprve klasické literatury a poté poezie. Později se zde vypracoval i do vysokých řídících pozic. Už v osmdesátých letech hojně přispíval do nejrůznějších literárních časopisů a vydal i několik básnických a publicistických knih. V devadesátých letech krátce působil jako ředitel v nakladatelství Columbus a později spoluzaložil soukromé vydavatelství Apsida.

V současnosti pracuje jako umělec na volné noze. Překládá ze slovenštiny a angličtiny, spolupracuje s rozhlasem a televizí a v České televizi nepravidelně působí jako moderátor pořadů s kulturní tématikou. V poslední době se ale odstává do povědomí diváků hlavně jako vyhledávaný moderátor a oblíbený host různých televizních show a zábavných pořadech, jakožto muž s pohotovými a vtipnými reakcemi.



Barbora Mottlová & Accoustic

Kapela BMA hraje melodie převážně jazzových/bluesových interpretů, zahraniční (E. Jones, E. Fitzgerald, D. Shirley, D. Reese, M. Monroe, L. Armstrong a další) a tuzemské (H. Hegerová, J. Suchý, Y. Přenosilová a další) produkce.