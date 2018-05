The Klingonz / The Wreck

The Klingonz

Syrová flákota zvrácenýho rock and rollu. Noční můra všech dětiček o pekelném cirkusu. Irsko-britsko-finský komando šílený zábavy. Šašci počmáraní. Psychobilly vyvržený z pupku děsivýho zombie klauna. Po dvou letech se na Sedmičku vrací kapela tak specifická, že si ji nelze pomýlit. UFOidní formace THE KLINGONZ zahájila pozemskou invazi v roce 1988. Zběsilým punkabilly poháněný létající talíř plný mimozemských psychotiků přistane již brzy ve vašem (našem) městě.



The Wreck

Dobyvatelé sedmi moří, krvelační piráti, neblaze známí pijáci rumu v přístavních tavernách, rock and rollový psanci.. nová krev psychobilly a punk rockabilly....THE WRECK.. obrátí plachty své pekelné bárky směr Praha, aby se tu poprvé vokázali pěkně na živo. Tří členná posádka veteránů z kapel Astro Zombies, Mad Sin, Guitar Slingers ad, pálí svižný, proradný, zapráskaný rock and rollový vypalovačky jako víno. Nyní na Crazy Love Records se svým 12ti skladbovým debutem "Sailors Grave". Tak hurá na Krakena!