Uličky temní a klikatí se a prastará tajemství znovu ožívají. Divoká a záhadná čtvrť Františku své příběhy nevydává lehce, ale pokud máš odvážné srdce a bystrou mysl, můžeš se dostat na stopu dějům tak dávným a tajemným, že na ně už po mnoho let nedopadlo sluneční světlo. Co skrývají výklenky s podivnými vzkazy a zákoutí ulic, kde každý nepovolaný zabloudí? O čem mluví šeptající hlasy, o čem se píše na zdech?

Co ukážou budoucí události? 3 neděle a jedna sobota tohoto léta ti možná objasní nejedno tajemství pokryté vrstou prachu a zapomnění. Záleží jen na tobě, zda se vydáš na tuto strastiplnou cestu - plnou hádanek a otazníků - a poodhalíš události, které kdysi přivedly nejednoho pátrače na dlouhou a klikatou žlutou cestu. Ten úkol není snadný. Ten úkol není jednoduchý. Pokud se vydáš na cestu, nikdy nevíš, kam Tě může dovést. Skončíš po prvním kroku za Rozdělovací třídou nebo najdeš odvahu proniknout dál? Dokážeš proniknout mlhou věků a pavučinami záhad? Možná selžeš. Ale může se také stát, že zažiješ největší dobrodružství svého života. Tajuplná zákoutí uliček snad odhalí část svých tajemství.

Záleží jen na tobě, zdali k nim dokážeš proniknout. Pokud máš odvahu, pokud dobrodružství má v Tvém srdci stále místo, neváhej a ponoř se do hlubin Františku a času. Hra Za tajemstvím Františku bude probíhat ve čtyřech pokračování vždy druhou neděli v měsících červnu, červenci a srpnu a pak druhou sobotu v září a to vždy od čtyř odpoledne. Neboj, každé pátrání ti nezabere víc než hodinku času. To bys musel bejt nešika. O každém pátrání se dopředu něco málo dozvíš na tomhle webu a něco málo se můžeš dozvědět i na facebooku Vontů Františku. A každé pondělí po pátrání se zde otevře možnost přihlásit se na další pokračování.

Pokud ti čas nedovolí tak se nemusíš účastnit všech pátrání Za tajemstvím Františku, ale přinese to určité nemalé výhody. Ale neboj - ani jednou neodejdeš s prázdnou! Každé tvé pátrání přinese tobě a tvé partě určitou indícii a něco malého na klopu na památku. Ale žlutej špendlík - naše znamení - to nebude. Ten si musíš zasloužit daleko ale daleko více! Hra Za tajemstvím Františku je určena pro party 3 až 7 dětí ve věku mezi 10 a 16 lety (pokud se necítíš na tuto cestu se vydat bez dospěláka, tak vem třeba tátu s sebou). Tak co? Už víš s jakými kamarády se vydáš na pátrání Za tajemstvím Františku? Buďme svorni! Žlutá je barva naše! Nevyzraďme nic co víme! Mlčenlivost chrání nás!