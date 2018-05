The Pyramids - Palác Akropolis Praha

Kultovní legenda spojující Afriku s americkým free-jazzem odchovaná velikány Albertem Aylerem a Cecilem Taylorem. V 70. letech se vydala studovat africkou hudbu do Ghany, Etiopie a Keni. The Pyramids byli průkopníky dnešní world music dávno předtím, než se tento fenomén stal trendem. Tentokrát přijíždějí do Prahy s novým albem An Angel Fell které vzniklo v produkci Malcolma Catto z legendárních The Heliocentrics.