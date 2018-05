The Ex - Palác Akropolis Praha

EX ENERGY IS BACK !!!! The Ex vydávají po téměř osmi letech nové album s názvem 27 Passports. Album vychází 22.3. a v rámci turné k vydání alba zavítají 18.10. do Akropole. To, že holandská skupina The Ex bývá označována za „post rockovou“ či spojována s punkovými kořeny nebo experimentálni scénou, může být zavádějící: podstatné je, že tato výjimečná sestava představuje stálici a kvalitu napříč hudebními žánry, nezávislou na dobových trendech.