Arkona - Palác Akropolis Praha

Folk metalová ARKONA zavítá v září do Prahy Ruská Arkona, která v loňském roce oslavila patnáct let na hudební scéně si na začátku letošního roku nadělila nové album „Khram“. Tato deska je již osmou v pořadí a pokračuje tam, kde minulé album „Yav“ skončilo. Arkona se ještě více ponořila do metalových krajností – zřetelné a hluboké písně, epické kompozice a atmosféra snů poskytují skutečně úchvatné melodie a opravdový zážitek.

Arkona navštíví na podzim Prahu a 29. září vystoupí v Paláci Akropolis. Speciální hosté jsou samozřejmostí! Máte se na co těšit. Kapela s sebou přiveze pořádnou pagan metalovou šťávu. Tak si to nenechte ujít!