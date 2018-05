Dälek - Palác Akropolis Praha

Jedno ze světově nejoceňovanějších uskupení experimentálního hip-hopu Dälek se na cestě z festivalu Pohoda zastaví v Praze!

Dälek jsou hlasité zvukové monstrum, které se nemilosrdně razí cestu vpřed. Představte si surovost Godflesh, nepředvídatelnost Aphex Twin, eleganci Massive Attack, taneční vibrace The Young Gods a rozmlžené kytarové vazbení My Bloody Valentine. K tomu přidejte temné industriální beaty připomínající Einstürzende Neubaten a tepavou energii uvědomělému rapu po vzoru Public Enemy. Na koncertě Dälek to dostanete všechno najednou v ohromné kouli syrové energie Maximální často až fyzický zážitek, intenzivní střet s hlukovou vlnou a neklidnými komentáři. Disonantní hluky svádějí nekonečné souboje s tvrdými beaty. Striktní hip-hop versus psychedelické třeštění. Temná atmosféra špinavých nočních ulic.