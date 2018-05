Cirquonauti - Kolemjdoucí - Palác Akropolis Praha

Teens Performance Group – studenti CIRQUEONu pod uměleckým vedením Stéphanie N'Duhirahe a Cécile da Costa

Na začátku byla otázka: Co kdybychom vytvořili představení? Potom přišla další: Jak se takové představení dělá? Načež se objevila záplava dalších otázek: Jaké přísady? Jaká struktura? A rytmus? A prostor? A skupina? A co že to vlastně chceme sdělit? Všechny tyto otázky jsme si přibalili do kufru a vydali se na cestu. A tak jsme tu.

Účinkují: Vilma Vojtíšková, Valerie Hetzendorfová, Matylda Habartová, Apolena Foltýnová, Viktorie Antošová, Dorothea Hofmeisterová, Adam Hora, František Kloda, Ludvík Polák