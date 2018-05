Katapult Olda Říha - Forum Karlín Praha

OLDA ŘÍHA A JEHO PARŤÁCI BASÁK ANDY BUDKA A BUBENÍK ONDRA TIMPL SI DOVOLUJÍ OZNÁMIT, ŽE SKUPINA KATAPULT PŘÍŠTÍ ROK PROŽIJE MIMOŘÁDNÝ ROK. OLDŘICH ŘÍHA, ZAKLÁDAJÍCÍ ČLEN LEGENDÁRNÍ SKUPINY KATAPULT, OSLAVÍ VE SKVĚLÉ FORMĚ NEUVĚŘITELNÉ SEDMDESÁTÉ NAROZENINY A NAVÍC SI PŘIPOMENEME 40. VÝROČÍ VYDÁNÍ STŘÍBRNÉHO ALBA, KTERÉ V ROCE 1978 PŘIVEDLO K ČESKÉMU ROCKU NĚKOLIK GENERACÍ POSLUCHAČŮ A FANOUŠKŮ Z CELÉHO ČESKOSLOVENSKA.

Katapult se za svoji éru musel potýkat s celou řadou problémů ze strany politického establishmentu, nepřízně tzv.odborné kritiky, až po tragickou sérii úmrtí členů kapely, kdy postupně v krátké době odešli bubeníci Tolja Kohout, Karel "Káša" Jahn a nakonec životní Říhův "kumpán" - basista Jiří "Dědek" Šindelář.

Nicméně nezdolná vůle Oldy Říhy, podpora fanoušků, a hlavně nesmírná láska k rock and rollu mu přivedla do cesty Andy Budku a Ondřeje Timpla, se kterými již několik let natáčí skvělé písničky a brázdí česko - slovenská města jako za starých časů. V současné době tak již Katapult vychovává třetí generaci svých věrných posluchačů a ke svému výročí se proto rozhodl uspořádat výroční koncert!

To, že tento koncert bude skutečně výjimečný,strhující a nevšední prozradit můžeme, ale vše ostatní uvidíte a uslyšíte osobně v listopadu 2018 v pražském Foru Karlín!!

U příležitosti nadcházejícího výročí skupiny vydá Supraphon v květnu 2018 výpravné výběrové 3CD Katapult "Zlaté hity". V říjnu bude následovat LP+CD reedice desky Katapult, tedy "stříbrného“ živého alba z roku 1978 v luxusním balení. Speciální dárková kolekce bude obsahovat také dobový reklamní plakát, fotobooklet a další překvapení z historie skupiny.