Sbohem a řetěz – koncert, který připomene Filipa Topola, se uskuteční v den jeho nedožitých 53. narozenin. Topolův odkaz si připomene špička české nezávislé scény.

Vystoupí:

Cermaque

Katarzia

Mucha

Květy

Monika Načeva & DJ Five

Zuby nehty

Už jsme doma

Fanoušci Filipa Topola a české nezávislé scény se opět potkají v den nedožitých narozenin F. Topola, aby si připomněli jeho odkaz. Úspěch zaznamenalo i stejnojmenné CD, obsahující nahrávky Topolovo přátel a hudebních skupin, které po svém uchopily některou píseň z repertoáru Psích vojáků. Koncert se koná z iniciativy dlouholetého manažera Psích vojáků Romka Hanzlíka, který se společně s bratrem Filipa Jáchymem Topolem, s Knihovnou Václava Havla, s Davidem Skálou a Janem Hazukou (Topolovi spoluhráči) stará o Topolův odkaz.

Koncertem Sbohem a řetěz chce nejen vzpomenout Filipovo nedožité narozeniny, ale zároveň připomenout význam Psích vojáků, kteří nesporně patřili k nejzásadnějším hudebním skupinám posledních 40 let. Připomenutí tohoto významu a uvedení umělců, kteří jsou s Psími vojáky generačně a umělecky spřízněni, a těch, kteří na jeho odkaz navazují, uvede do kontextu celou nepřehlédnutelnou hudební kapitolu české scény od sedmdesátých let 20. století po současnost.