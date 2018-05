Pod názvem Singularity: Člověk – Prostor – Krajina připravila společnost Art Lines v Art &Event Gallery Černá labuť výstavu děl devíti výrazných českých výtvarníků, která nabízí pohled na jindy nezajímavá, banální a všední místa, věci a situace očima těch, jimž je dáno vidět svět jinak. Prostory obrovských stadionů a sídlišť v díle Igora Grimmicha působí jako představy o jaderné katastrofě z nějakého pochodového cvičení civilní obrany před třiceti lety, zatímco Martin Krajc se snaží zachytit pomíjivý okamžik v intimních momentech konzumních krásek, které uvadnou stejně rychle jako květy sakury po jarním dešti. Jiří Hauschka se soustředí na osudové momenty mezi životem a smrtí, Lukáš Miffek naopak vše sleduje s posměchem a každý apel na vážnost uměleckého okamžiku prožívá jako zastydlý puberťák. Dílo Jaroslava Valečky pak mapuje v intimně laděné figurativní tvorbě především depresivní a melancholické stavy vnitřní kontemplace. Neotřelý pohled na svět kolem nás nabídnou také díla Adama Jílka, Eriky Voith, Zdeňka Šorfa či Michala Novotného alias MICLa.

Výstava Singularity: Člověk – Prostor – Krajina v Art & Event Gallery Černá labuť je tradičně prodejní a je možné ji navštívit do 30. června 2018 v rámci otvírací doby. Otevřeno je o víkendech od 14 do 18 hod. či po předchozí domluvě. Do 28. srpna pak bude možné navštívit výstavu individuálně po předchozí domluvě.