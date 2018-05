Komentovaná prohlídka | Mat Collishaw. Standing Water

Proč Mat Collishaw transformuje obrazy starých mistrů do filmového média? Jak tím posouvá jejich mnohdy již zažitý výklad? Nebo jak si můžeme vykládat dílo Children of a Lesser God? Přijďte na komentovanou prohlídku výstavy Mat Collishaw. Standing Water s jejím kurátorem Petrem Nedomou ve čtvrtek 7. června v 18:00. Vstup na výstavu je zdarma díky Nadačnímu fondu Avast. Generálním partnerem galerie je J&T Banka.

Výstava Standing Water představuje mnohdy tradiční témata dějin umění aktualizovaná v kontextu dnešní doby s využitím rozmanitých možností použitých médií. Mat Collishaw (*1966) je jedním z hlavních představitelů významné generace britských umělců, kteří se etablovali na konci 80. let po studiích na londýnské Goldsmith’s College. Pražská expozice prezentuje jeho zásadní díla ze všech období vývoje jeho uměleckého projevu od 90. let po současnost. Pro jeho tvorbu jsou charakteristická hlubší, historicky prověřená témata, skrývající se pod vizuálně přitažlivým povrchem, díky němuž snadno poutají pozornost diváka, ovšem při zachování vysoké estetické kvality. Přiblížením ikonických děl dějin umění současnému divákovi posouvá realitu umění a jeho reprezentace do zcela nového kontextu.