Den dětí - Obchodní centrum Šestka Praha

Pro vás jsme vykouzlili slevy až 50 %, pro vaše děti pestrý program. Den dětí oslavíme už o víkendu 26. - 27. května. Celý se ponese v duchu kouzel a nevšedních, magických zážitků.

Na co všechno se můžete těšit?

Pro zvědavé máme spoustu kouzelnických čísel věhlasného Martina Kellmana, malování na obličej a modelování zvířátek z balónků. Pro malé umělce jsme připravili dílničky, kde si zkusí vyrobit své vlastní magické pomůcky a příp. i proniknou do tajů vybraného kouzla.

V knihkupectví Kosmas se můžete při hře od Mindok vydat na Tajnou výpravu čarodějů či vyzkoušet kostkohraní se Story Cubes. A pro aktivní zájemce je zde program originální tělocvičny Monkey’s Gym.

Pro vás, rodiče, budeme mít po celý kouzelný víkend ve vybraných obchodech doslova čarovné slevy. Jejich výčet si budete moci prohlédnout v naší Knize kouzel a slev. A pro inspiraci na prázdninový program svých ratolestí neopomeňte navštívit prezentaci Letních kempů Monkey’s Gym na střešním parkovišti.

Věříme, že úplně všechny potěší možnost ochutnat netradiční cukrovou vatu vyrobenou z bonbónů. Jak je to možné? To je právě to kouzlo!

SOBOTA 26.KVĚTNA

11:00 – 17:00 Celodenní program:

Malování na obličej

Možnost ochutnání netradiční cukrové vaty vč. „kouzlení s ní“

Tvořivé dílničky kouzelnických rekvizit a dekorací

Aktivní program v Monkey’s Gym

Seznámení s nabídkou na letní Kempy Monkey’s Gym

Herní aktivita přímo v knihkupectví Kosmas

Program (nejen) na pódiu :

11:00 Zahájení akce, přivítání návštěvníků, seznámení s průběhem dne

11:05 - 11:40 Kouzelnické vystoupení Martina Kellmana

12:30 - 13:00 Modelování zvířátek z balónků mezi dětmi

13:30 - 14:00 Kouzelnické vystoupení Martina Kellmana

14:00 - 14:30 Divadelní představení Lev a Myš / Divadlo na houpačce

14:30 - 15:00 Mikromagie /street magic/

16:00 - 16:30 Modelování zvířátek z balónků na jevišti

17:00 Ukončení akce a rozloučení

NEDĚLE 27.KVĚTNA

11:00 – 17:00 Celodenní program:

Malování na obličej

Možnost ochutnání netradiční cukrové vaty vč. „kouzlení s ní“

Tvořivé dílničky kouzelnických rekvizit a dekorací

Aktivní program v Monkey’s Gym

Seznámení s nabídkou na letní Kempy Monkey’s Gym

Herní aktivita přímo v knihkupectví Kosmas



Program (nejen) na pódiu:

11:00 Zahájení akce, přivítání návštěvníků, seznámení s průběhem dne

11:05 - 11:40 Kouzelnické vystoupení Mr. Fly - Profesor kouzel

12:30 - 13:00 Modelování zvířátek z balónků mezi dětmi

13:30 - 14:00 Kouzelnické vystoupení Mr. Fly - Profesor kouzel

14:30 - 15:00 Mikromagie/street magic/

16:00 - 16:30 Modelování zvířátek z balónků na jevišti

17:00 Ukončení akce a rozloučení