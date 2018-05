Prague Summer Nights: Kouzelná flétna

Hudební festival mladých umělců Prague Summer Nights představí plnohodnotnou inscenaci Mozartovy opery Kouzelná flétna pod vedením režiséra Patricka Diamonda a dirigenta Timothyho Longa.

Účastníci festivalu jsou z pěti různých konti-nentů a jsou ze špičkových hudebních konzer-vatoří a univerzit, jako je Juilliard School, Manhattanská škola hudby, Indiana University, University of Southern California, Peabody Conservatory, Eastman School of Music, University of Kentucky , University of Michigan, New England Conservatory, New York University, Northwestern University, Royal College of Music a Royal Academy of Music v Londýně, Conservatory of Sydney.