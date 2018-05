Taky si pamatuješ jak ti u Skyrimu nebo Fallouta 4 díky epické hudbě běhal mráz po zádech, nebo jak tě okřikovala máma ať ztlumíš Mortal Kombat? A teď si představ, že se tvých oblíbených melodií ujme stohlavý orchestr se sborem. Sto lidí v mulťáku a vyjímečně to není Battleroyal! Bohemian Symphony Orchestra Prague a Bohemian Choir Prague Tě pod vedením clan leadera Martina Šandy vemou na raid skrze historii herní hudby.

Nebude chybět fousatej instalatér Mario, Duke Nukem 3D, Geralt, nebo libovej dobrodruh Nathan Drake a mnoho dalších. Nečekají vás jen hudební lahůdky z herního světa, ale i videoprojekce, aby byl raid kompletní! Tohle si prostě žádný herní fanda nesmí nechat ujít. Takže Fus-Ro-Dah a na viděnou v hledišti​! Program The Gamer Music: PWNed • The Elder Scrolls - V Skyrim - Main Theme • Zelda - Zelda Theme • Metro Exodus - In the House, In a Heartbeat • Fallout 4 – Official Main Theme • Uncharted 4 – Theme • World of Warcraft – Suite • Assassin's Creed III - Main Theme • God of War - Official Theme • Final Fantasy X - To Zanarkand • Halo 3 - One Final Effort • Mortal Kombat - Theme Song • Crysis 2 - Epilogue - Main Theme • Max Payne - Main Theme • Duke Nukem 3D - Main Theme • BioShock Infinite – Elizabeth • Metal Gear Solid 2 - Main Theme • Battlefield 1942 – Main Theme • Dragon Age: Inquisition – Main Theme • Mass Effect 2 - Suite • The Witcher 3 - Theme • Super Mario – Main Theme