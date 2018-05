The Story of Czech Design. From Cubism to the 21 Century

Český design je založený na kvalitní umělecko-řemeslné práci, českém kutilství a kvalitním tradičním materiálu. Má za sebou dlouholetou tradici i světový ohlas. Česká centra připravila výstavu při příležitosti oslav stého výročí založení Československa. Navazuje na reprezentativní publikaci „Design v českých zemích 1900-2000”, kterou vydalo Uměleckoprůmyslové museum v Praze ve spolupráci s vydavatelstvím Academia. Publikace přibližuje vývoj designu v českých zemích, seznamuje s pestrou sítí lidí, spolků, výrobních subjektů a dalších institucí, které se designem zabývaly a dosud zabývají. Dovoluje nahlédnout do jejich osudů prostřednictvím předmětů, které tvoří kulturní a civilizační paměť a identitu českých zemí. Výstavu doplňuje kolekce ikon českého designu – předmětů, které jasně prokázaly svou nadčasovou kvalitu mimo jiné i tím, že se stále, či znovu vyrábějí.

