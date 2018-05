The Black Queen - Chapeau Rouge Praha

Poprvé do Prahy přiede The Black Queen! Americkou elektronickou kapelu The Black Queen složenou z bývalých členů metalcoreových The Dillinger Escape Plan a Nine Inch Nails můžete naživo slyšet již 25. října v Chapeau Rouge.

The Black Queen je electro projekt Grega Puciato, bývalého frontmana The Dillinger Escape Plan a celkově velmi výrazné osobnosti na metalcorové scéně, o kterém časopis Rolling Stone napsal, že je jeden z nejlepších metalových frontmanů. Dalšími členy jsou Joshua Eustis, bývalý člen Nine Inch Nails a Telefon Tel Aviv a Steven Alexander, bývalý technik Nine Inch Nails i The Dillinger Escape Plan. Kapela vznikla v roce 2015 a hned na počátku roku 2016 spatřilo světlo světa debutové album Fever Daydream, které bylo kritikou velmi dobře přijato. „Původně jsme si představovali, že ten projekt bude čistší a mnohem kytarovější, ale nějak se to zvrtlo a je z toho elektronika," vzpomíná Eustis. V hudbě jsou znát vlivy osmdesátkových a devadesátkových electro kapel jako Depeche Mode, Massive Attack či právě Nine Inch Nails. Kapela si zakládá na vizuální stránce i formě. Deska i všechny singly vyšly pouze na vinylech či kazetách v počtu 233 kusů a proto jsou jen velmi těžko k sehnání.