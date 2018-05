Musica Orbis 2018: Three Rivers Young Peoples Orchestra

Od roku 1974, kdy hudebníci pittsburské symfonie založili Three Rivers Young Peoples Orchestra, poskytuje tento orchestr hudební vzdělání nadaným mladým hudebníkům ve věku 10 - 18 let. 87 členů současného orchestru představuje nejtalentovanější studenty hudby širšího okolí Pittsburgu, kteří byli do orchestru přijati na základě konkurzu.

PROGRAM:

Till MacIvor Meyn (* 1970) - Lev a myš

Béla Bartók (1881–1945) - Suita pro orchestr č. 1, op. 3 (druhá a třetí věta)

George Enescu (1881–1955) - Rumunská rapsodie č. 1 A dur, op. 11

Antonín Dvořák (1841–1904) - Symfonie č. 8 G dur, op. 88

Dirigent: John Wilcox

Musica Orbis je koncertní cyklus, v jehož rámci se českému publiku každoročně představují talentovaní hudebníci z různých zemí světa. Koncerty Musica Orbis probíhají v předních pražských koncertních sálech a jsou charakteristické svěží energií, radostí z hudby, pestrým programem, charismatickými dirigenty a vynikajícími sólisty. V roce 2018 vstupuje Musica Orbis do svého již šestého ročníku.