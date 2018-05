Německá stoupající hvězda THE NEW ROSES vyráží letos opět na turné. Jedinečná čtyřčlenná parta muzikantů kombinující šťavnatý rock s hard rockem v posledních letech koncertovala po celé Evropě a získala si obrovskou fanouškovskou základnu.



Jejich poslední album „One More For The Road“, které vyšlo v srpnu loňského roku prostřednictvím Napalm Records, bylo natolik úspěšné, že se v Německu vyšplhalo na #20 Sales Charts.



Tato živá kapela THE NEW ROSES plná fantastických riffů, chytlavých melodií a perfektního vokálu zpěváka Timmyho Rougha se představí mimo jiné 11. října v klubu Nová Chmelnice v Praze.



Speciálním hostem bude rakouská rocková skupina THE WEIGHT.



Tak si nenechte jejich show plnou strhujícího rocku ujít.